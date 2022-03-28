Снял серьги с ушей: алматинца подозревают в ограблении 8-летней девочки

Ограбление в аптеке. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении восьмилетнего ребенка в одной из городских аптек. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Указывается, что о преступлении в полицию сообщила мама девочки. По словам женщины, в одной из аптек неизвестный мужчина снял сережки с ушей ее ребенка.

Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев указал, что случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Получив записи, стражи порядка по приметам составили фоторобот подозреваемого. В тот же день был задержан гражданин 1973 года рождения, местный житель.

Вскоре подозреваемый сознался в грабеже.

В данный момент его проверяют на причастность к другим ранее совершенным преступлениям.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 191, часть 1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962442-snyal-sergi-s-ushey-almatintsa-podozrevayut-v-ograblenii-8-letney-devochki/