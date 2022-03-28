Предложили получать субсидии: жительницу Туркестана обманули на миллион тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жительницу Туркестана обманули на сумму около одного миллиона тенге. По подозрению в мошенничестве задержана ранее судимая женщина, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Потерпевшая обратилась в УП города и сообщила, что малознакомая женщина под предлогом помощи в получении безвозмездных субсидий от государства выманила у нее деньги.

Сумма ущерба составила примерно один миллион тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать предполагаемую аферистку.

Задержание подозреваемой провели по месту жительства.

Как выяснилось, задержанной оказалась местная жительница, ранее судимая за мошенничество. Женщину взяли под стражу.

В ее отношении проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962399-predlozhili-poluchat-subsidii-zhitelnitsu-turkestana-obmanuli-na-million-tenge/