Предложили получать субсидии: жительницу Туркестана обманули на миллион тенге
Жительницу Туркестана обманули на сумму около одного миллиона тенге. По подозрению в мошенничестве задержана ранее судимая женщина, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Потерпевшая обратилась в УП города и сообщила, что малознакомая женщина под предлогом помощи в получении безвозмездных субсидий от государства выманила у нее деньги.
Сумма ущерба составила примерно один миллион тенге.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать предполагаемую аферистку.
Задержание подозреваемой провели по месту жительства.
Как выяснилось, задержанной оказалась местная жительница, ранее судимая за мошенничество. Женщину взяли под стражу.
В ее отношении проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962399-predlozhili-poluchat-subsidii-zhitelnitsu-turkestana-obmanuli-na-million-tenge/