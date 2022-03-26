Предполагаемого продавца синтетических наркотиков задержали в Алматы

Обыск в помещении и изъяые предметы. Фото: polisia.kz

29-летнего жителя города Алматы задержали по подозрению в продаже синтетических наркотиков, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Задержанным оказался 29-летний житель Алатауского района города Алматы. По версии полицейских, мужчина сбывал наркотические вещества через чат в Telegram.

"Во времянке гражданина Е. были изъяты 15 пакетов с порошкообразными веществами разных цветов, электронные весы с наслоением, а также данные с персонального компьютера о рекламе и продаже синтетических наркотических средств "скорость" и "мефедрон".

Еще несколько упаковок с зельем были найдены в машине подозреваемого", – сообщил замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов.

Также полицейские установили, что существовал ресурс на платформе Telegram, с помощью которого и реализовывался синтетический наркотик. Отмечается, что Telegram-канал был сразу же заблокирован.

По изъятым веществам назначена экспертиза.

Кроме того, по данным полицейского, в настоящее время проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление канала поставки "синтетики" в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962244-predpolagaemogo-prodavtsa-sinteticheskih-narkotikov-zaderzhali-v-almaty/