На Марину Овсянникову завели дело о дискредитации российских войск

Марина Овсянникова. Фото: AFP via Getty Images

Останкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о дискредитации вооруженных сил России в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир программы "Время" с антивоенным плакатом.

Как сообщили Интерфаксу в суде, Овсянниковой вменяются "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). По этой статье ей грозит штраф до 50 тыс. руб.

Судебное заседание назначено на 14 апреля.

15 марта суд уже оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). При этом поводом для протокола стала не сама акция в прямом эфире, а записанное перед ней видеообращение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962167-na-marinu-ovsyannikovu-zaveli-delo-o-diskreditatsii-rossiyskih-voysk/