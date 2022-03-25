Спецоперация в Алматы: задержаны подозреваемые в серии краж

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские провели спецоперацию с участием спецназа, в результате которой были задержаны подозреваемые в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, целая банда домушников орудовала в новом спальном районе мегаполиса. К их поимке привлекли сотрудников криминальной полиции и УП Наурызбайского района, а также бойцов полицейского спецназа.

Как поведал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов, во время последней кражи из квартиры в микрорайоне Шугыла исчезли золотые изделия. Сумма ущерба составила 250 тысяч тенге.

Подозреваемых удалось поймать на месте преступления, они не успели избавиться от вещественных доказательств.

"Золотые кольцо и цепочка были изъяты в ходе задержания и приобщены к материалам уголовного дела", - информировал Науатов.

Указывается, что задержанных было трое: мужчина 1990 года рождения, уроженец Алматинской области; мужчина 1987 года рождения, уроженец ВКО и мужчина 1978 года рождения, уроженец Жамбылской области.

"Все трое в прошлом уже имели судимости за совершение аналогичных имущественных преступлений", – уточнил начальник Управления криминальной полиции.

Подозреваемых поместили в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 188, часть 3 УК РК. Устанавливается причастность данной группы к еще шести квартирным кражам, совершенным в Наурызбайском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962078-spetsoperatsiya-v-almaty-zaderzhany-podozrevaemye-v-serii-krazh/