Задержаны подозреваемые в краже миллионов из сейфа в Кызылординской области (видео)

Кадр из видео: ДП Кызылординской области

Задержаны трое подозреваемых в краже из сейфа одного из ТОО денег в сумме около 4 миллионов тенге. Преступление было совершено в селе Саксаульском Аральского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области.

По информации ведомства, в ночь с 17 на 18 марта в селе Саксаульском Аральского района неизвестные путем взлома двери здания одного из ТОО похитили деньги в сумме 3,7 млн тенге из железного сейфа. После чего скрылись с места происшествия.

В результате проведенной оперативной работы по "горячим следам" задержаны трое подозреваемых, молодые люди в возрасте 22, 23 лет. Все они являются местными жителями.

Парней водворили в изолятор временного содержания. В качестве вещественного доказательства изъяты похищенные деньги.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962072-zaderzhany-podozrevaemye-v-krazhe-millionov-iz-seyfa-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/