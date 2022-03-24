"Бил кулаком по животу": павлодарка заявила об избиении сына тренером хоккейного клуба

Гульсум Аяпбергенова. Фото: NUR.KZ

Павлодарка Гульсум Аяпбергенова заявила, что ее сына избил тренер хоккейного клуба "Ertis" после поражения в Актобе. По словам женщины, 16 марта она заметила на теле ребенка синяк, тогда и выяснила о методах работы наставника. Тренер же обвинения в свой адрес отрицает, передает корреспондент NUR.KZ.

Мама игрока ХК "Ertis" сначала опубликовала пост с претензиями в Instagram.

В интервью корреспонденту NUR.KZ пояснила, что в Актобе соревнования проходили с 10 по 14 марта. В последний день после поражения алматинской команде тренер якобы не смог сдержать эмоции.

"После поражения тренер в раздевалке избил детей первой пятерки. Среди них есть мой сын. Он бил кулаком по животу, пнул. Они приезжают 16 марта, мы встречаем, вечером я увидела синяк. Естественно, я звоню тренеру, говорю, Вячеслав Иванович, почему это синяк, откуда, а он бросил трубку и не берет, не отвечает", - говорит мама ребенка Гульсум Аяпбергенова.

По словам женщины, удары видели и другие дети, но говорить сейчас никто не хочет. В защиту выступают и некоторые родители.

Между тем сам тренер также обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, что отношения натянутые с мамой воспитанника давно.

Вячеслав Писегов. Фото: NUR.KZ

"На протяжении 6 лет уже не раз были какие-то претензии в мою сторону, что где-то тренер не дорабатывает, где-то тренер якобы ущемляет ребенка. К Нурали у меня никаких претензий нет, ребенок лидер в команде, набирает очки хорошие, помогает команде", - пояснил тренер команды ХК "Ertis" (2010) Вячеслав Писегов.

Родительница написала заявление в полицию. По факту открыли проверку.

"Данный факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой нанесенные телесные повреждения относятся к легкой степени тяжести. В соответствии с полученными результатами возбуждено административное производство по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - ответили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что материал планируется направить для рассмотрения в суд. Мать ребенка при этом настаивает на увольнении тренера. По словам Вячеслава Писегова, от занятий его пока не отстраняли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961982-bil-kulakom-po-zhivotu-pavlodarka-zayavila-ob-izbienii-syna-trenerom-hokkeynogo-kluba/