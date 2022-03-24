Подозреваемого в разбойном нападении на ломбард задержали в Нур-Султане

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21 марта на пульт "102" поступило сообщение об ограблении одного из столичных ломбардов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказала полиции 21-летняя эксперт-оценщик, в 11 часов утра в помещение ломбарда по улице Бухар Жырау зашел неизвестный мужчина. Угрожая девушке ножом, он потребовал отдать ему ценности.

Указывается, что от испуга работница не смогла открыть сейф, поэтому, по версии следствия, подозреваемый взял со стола связку ключей, чтобы сделать это самостоятельно, однако не преуспел.

Далее, как рассказали правоохранители, грабитель разозлился и ударил работницу кулаком. Затем он взял со стола смартфон и золотые серьги с бриллиантом, а также золотую цепочку с подвеской и два золотых кольца, после скрылся с места преступления. Ломбарду был причинен крупный ущерб.

На подозреваемого составили ориентировку, к его поискам привлекли весь личный состав Департамента полиции.

В итоге подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Полицейские также установили место сбыта добытых преступным путем ювелирных изделий, их изъяли.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961979-podozrevaemogo-v-razboynom-napadenii-na-lombard-zaderzhali-v-nur-sultane/