Обворовывал детей: подозреваемого в карманных кражах задержали в Алматы

Подозреваемый. Фото: t.me/abdrakhmanovlive

Алматинские полицейские нашли и задержали мужчину, подозреваемого в совершении ряда карманных краж. Подчеркивается, что часто жертвами преступлений становились дети. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Как рассказал Абдрахманов, во время отработки по профилактике краж в общественном транспорте с поличным задержали уроженца Алматинской области 1989 года рождения.

На одном из маршрутов, как указал замглавы ДП, из кармана ребенка был украден смартфон. Гаджет изъяли и вернули родителям потерпевшего.

Чаще всего от действий подозреваемого, по версии следствия, страдали женщины и дети школьного возраста.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, которое поручили следователям ОП при УП Медеуского района.

Подозреваемого с санкции суда взяли под стражу. В данный момент проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - резюмировал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961953-obvorovyval-detey-podozrevaemogo-v-karmannyh-krazhah-zaderzhali-v-almaty/