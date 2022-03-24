Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки поймали в Алматы

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Оперативная группа ДП Жамбылской области поймала в Алматы мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии полиции, в мае 2021 года в селе Мерке задержанный 37-летний мужчина совершил изнасилование 13-летней местной жительницы.

Помимо этого, в полиции сообщили о завершении 10-дневного ОПМ "Розыск", за время которого были задержаны 353 преступника. Все их разыскивали за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в городе Лисаковск Костанайской области задержан 30-летний житель Талдыкоргана. Его подозревают в покушении на убийство бывшей супруги. ДП Алматинской области разыскивал его с января.

В городе Алга Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе, его разыскивали по подозрению в покушении на убийство двух жителей Актобе, которым в сентябре прошлого года нанесли ножевые ранения в ресторане.

В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области опергруппа ДП Кызылординской области задержала 43-летнего жителя Кызылорды, которого подозревают в покушении на убийство 25-летнего парня. В июне 2021 года в Кызылорде во время ссоры ему нанесли ножевое ранение.

В Шымкенте задержана 59-летняя гражданка Узбекистана, ее разыскивали с апреля 2003 года по подозрению в убийстве мужа в Ташкенте.

В Нур-Султане задержан 52-летний гражданин России, которого с сентября 1997 года искали сотрудники УВД Ростовской области. По версии российских коллег, подозреваемый убил двух граждан с целью завладеть авто марки Audi 80, принадлежавшей погибшим.

В Актау задержан 55-летний местный житель, его с сентября 2008 года разыскивали сотрудники ГУВД города Ашхабад Республики Туркменистан. Мужчина подозревается в разбойном нападении на продуктовый магазин.

Розыск и задержание подозреваемых проводились не только в пределах Казахстана, но и на территории стран СНГ.

Так, в Хабаровском крае РФ задержан 36-летний житель Темиртау, разыскиваемый с августа 2015 года как подозреваемый в соучастии похищения и убийстве жителя города, труп которого с огнестрельными дробовыми ранениями был обнаружен на окраине города Темиртау.

В городе Ташкент, Республики Узбекистан, был задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта по подозрению в вымогательстве 25 млн тенге у предпринимателя из города Сарыагаш.

В Согдийской области, Республики Таджикистан, задержаны 27 и 30-летние граждане Казахстана, разыскиваемые ДП города Шымкент по подозрению в совершении убийства с применением огнестрельного оружия в кафе "Сундет" в октябре 2019 года.

В городе Тольятти Самарской области розыскная группа ДП Павлодарской области задержала 39-летнего мужчину. По версии полиции, в июне 2020 года он был в составе группы лиц, которые через незаконный доступ в информационную систему АО "Казпочта" создавали дублированные транзакции и совершили хищение 294 млн тенге. .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961938-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-13-letney-devochki-poymali-v-almaty/