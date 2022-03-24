Мошенники распространили фейковый опрос от имени "Казпочты"

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В социальных сетях начал распространяться опрос, который проводится якобы от имени АО "Казпочта". За прохождение опроса обещается денежный приз. Тем не менее, такая акция – фейк.

Казахстанцам начали предлагать пройти опрос в интернете и пообещали за это денежное вознаграждение. В распространяемом сообщении говорится, что такую акцию организовало АО "Казпочта", в честь 140-летия организации.

Но верить подобным обещаниям не стоит, так как эта акция – дело рук мошенников, предупреждают фактчекеры StopFake.kz.

Отмечается, что ни на официальном сайте, ни в соцсетях "Казпочты" нет информации о проведении подобных опросов и акций.

Также стоит обратить внимание на то, что ссылка с опросом ведет на незащищенную платформу.

Фактчекеры напомнили, что такой метод мошенничества называется фишингом. Суть его заключается в том, что проходя подобные опросы, жертва может невольно сообщить злоумышленникам личные данные и конфиденциальную информацию, которую те смогут использовать в личных целях.

Ранее сообщалось о том, что мошенники обещали казахстанцам бесплатный интернет-трафик от имени компании WhatsApp, так же предлагая пройти фишинговый опрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961904-moshenniki-rasprostranili-feykovyy-opros-ot-imeni-kazpochty/