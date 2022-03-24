Полиция обратилась к жителям Актау из-за "газовых" мошенников

Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

В Актау участились случаи мошенничества псевдогазовиков.

Как пишет Lada.kz, ссылаясь на департамент полиции региона, аферисты предлагают жителям провести проверку или замену газового оборудования в квартире. В случае отказа мошенники угрожают горожанам отключить подачу топлива.

В связи с этим стражи порядка призвали актаусцев быть бдительными и напомнили, что проверять оборудование в квартире или доме могут только работники специализированной организации. Важно, что работники обязаны предъявлять удостоверение и иметь договор на техническое обслуживание с управляющей компанией или товариществом собственников жилья дома.

В специализированной компании добавили, что заранее информируют о проведении проверок - объявления размещаются на информационных стендах или в подъездах домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961847-politsiya-obratilas-k-zhitelyam-aktau-iz-za-gazovyh-moshennikov/