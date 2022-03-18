Мужчина, получивший взятку в $35 тыс. и 1 млн тенге якобы для сотрудников Антикора, задержан

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сотрудники департамента собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции задержали мужчину, который мошенническим путем и подстрекательством завладел деньгами в сумме 35 тысяч долларов и 1 млн тенге, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

"16 марта 2022 года департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции изобличен гражданин Т., который мошенническим путем и подстрекательством завладел денежными средствами гражданина Б. в сумме 35 000 долларов и одного миллиона тенге. Сумма предназначалась якобы сотрудникам Антикоррупционной службы за увод от уголовной ответственности подозреваемого лица", - говорится в сообщении.

Сегодня в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

Иная информация в рамках следствия не разглашается", - отметили в антикоре.

Также в ведомстве отметили, что антикоррупционная служба ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в том числе в собственных рядах.

"Если вы с столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус Агентства в мошеннических целях, просим обращаться по следующим контактам: ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции 8 7172 - 90 93 72 (37), Email uvb@antikor.gov.kz, Call Center 1424", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961563-muzhchina-poluchivshiy-vzyatku-v-35-tys-i-1-mln-tenge-yakoby-dlya-sotrudnikov-antikora-zaderzhan/