Пьяная павлодарка не открывала дверь для оказания помощи ее больному ребенку

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17 марта к стражам порядка Павлодара обратилась медицинский работник и сообщила, что ей не открывают дверь в квартиру, где находится больной 5-месячный ребенок. На место выехали правоохранители. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Здесь полицейские и представители органов опеки выяснили, что мать малыша находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Младенца направили на обследование в областную больницу, после чего он будет помещен в Дом ребенка.

Нерадивую мать доставили в Центр временной адаптации и детоксикации.

В отношении павлодарки возбудили административное производство по ч.2 ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Материал направлен в суд.

Кроме того, готовятся материалы для направления на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Известно, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание малолетнего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961475-pyanaya-pavlodarka-ne-otkryvala-dver-dlya-okazaniya-pomoschi-ee-bolnomu-rebenku/