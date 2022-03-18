Водитель напал на другого из-за конфликтной ситуации на дороге в Алматы (видео)

Кадр из видео: Instagram/kris.p.brothers

В соцсетях распространилось видео конфликта на дороге, который перерос в драку. Подозреваемого задержали полицейские.

Видео появилось в паблике kris.p.brothers в Instagram. На кадрах видно, как мужчина открыл дверь машины и начал ругаться с водителем. Он выражался нецензурной бранью, хватал пожилого водителя и иногда наносил удары. Мужчина обвинял его в том, что он якобы делал неправильные маневры на дороге.

"Аташка таксиста избил. Он ему в отцы годится. Не смог даже сдачи дать, бедный", - осудили действия мужчины в Сети.

Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что правонарушитель 1987 года рождения был задержан. Делом занимаются сотрудники УП Ауэзовского района. Они должны дать правовую оценку действиям задержанного.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961456-voditel-napal-na-drugogo-iz-za-konfliktnoy-situatsii-na-doroge-v-almaty-video/