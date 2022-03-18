Организовали сеть веб-порностудий: членов ОПГ задержали в трех городах Казахстана

Фото: polisia.kz

Сеть веб-порностудий обнаружили в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В них работали свыше 50 моделей, среди которых оказались две несовершеннолетние. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Правоохранители Шымкен­та ликвидировали ор­ганизованную преступ­ную группу, занимавшуюся распространением порнографии через интернет в режиме реального времени.

"В ходе мониторинга социа­льных сетей в июле прошлого года наши оперативники выявили порностудию, которая транслировала в ре­жиме онлайн. Мы заинт­ересовались этой информацией и в течение полугода проводили все необходимые розы­скные мероприятия.

В результате вышли на жителей Алм­аты, Нур-Султана и Шы­мкента, среди которых 5 граждан Кыргызста­на и 6 - Казахстана", - рассказал Арман Бейсенбаев.

Задержали организаторов на съемных квартирах в трех мегаполисах. Всего на сегодняшний день судом взяты под стражу 11 человек.

У них изъяли около 44 тысяч долларов, две Toyota Camry 70 и Lexus GX460.

Фото: polisia.kz

Досудебные расследования проводятся пока по двум статьям УК РК: "Организация и руководство организованной преступной группой" и "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".

"Организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана, у него и его сограждан при обыске мы изъяли также и наркотики", - пояснил замначальника ДП Шымкента.

Он отметил, что каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там свыше 50 девушек, среди которых были две несовершеннолетние.

Аудиторию составляли в основном иностранцы, которые платили за услуги валютой.

Полицейские не исключают, что ОПГ имеет транснациональный характер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961425-organizovali-set-veb-pornostudiy-chlenov-opg-zaderzhali-v-treh-gorodah-kazahstana/