Организовали сеть веб-порностудий: членов ОПГ задержали в трех городах Казахстана
Сеть веб-порностудий обнаружили в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В них работали свыше 50 моделей, среди которых оказались две несовершеннолетние. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Правоохранители Шымкента ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся распространением порнографии через интернет в режиме реального времени.
"В ходе мониторинга социальных сетей в июле прошлого года наши оперативники выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн. Мы заинтересовались этой информацией и в течение полугода проводили все необходимые розыскные мероприятия.
В результате вышли на жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента, среди которых 5 граждан Кыргызстана и 6 - Казахстана", - рассказал Арман Бейсенбаев.
Задержали организаторов на съемных квартирах в трех мегаполисах. Всего на сегодняшний день судом взяты под стражу 11 человек.
У них изъяли около 44 тысяч долларов, две Toyota Camry 70 и Lexus GX460.
Досудебные расследования проводятся пока по двум статьям УК РК: "Организация и руководство организованной преступной группой" и "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".
"Организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана, у него и его сограждан при обыске мы изъяли также и наркотики", - пояснил замначальника ДП Шымкента.
Он отметил, что каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там свыше 50 девушек, среди которых были две несовершеннолетние.
Аудиторию составляли в основном иностранцы, которые платили за услуги валютой.
Полицейские не исключают, что ОПГ имеет транснациональный характер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961425-organizovali-set-veb-pornostudiy-chlenov-opg-zaderzhali-v-treh-gorodah-kazahstana/