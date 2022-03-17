Спецоперация в Нур-Султане: 44-летнюю женщину задержали с крупной партией наркотиков

Гашиш. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные полицейские провели спецоперацию, в результате которой с крупной партией наркотиков была задержана 44-летняя местная жительница. Об этом сообщается на официальной странице ДП города Нур-Султан в Facebook.

Подозреваемая была задержана на улице Сугира Алиулы. По месту ее жительства был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято порядка четырех килограмм гашиша.

Также были изъяты пластмассовые мерные ложки, электронные весы с наслоением наркотиков и несколько упаковок полиэтиленовых пакетов, приготовленных для дальнейшей расфасовки запрещенных веществ.

По версии полиции, подозреваемая намеревалась сбыть наркотики на территории столицы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297, часть 2 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

В случае признания вины подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

"Во исполнение поручений главы государства по противодействию наркопреступности и наркомании столичными полицейскими принимаются системные меры по борьбе и профилактике данного явления", - отметил начальник ДП города Нур-Султан Марат Тулебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961320-spetsoperatsiya-v-nur-sultane-44-letnyuyu-zhenschinu-zaderzhali-s-krupnoy-partiey-narkotikov/