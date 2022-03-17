Подозреваемого в мошенничестве задержали на границе Украины и Польши спустя 16 лет розыска

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанца, подозреваемого в мошенничестве, задержали на границе Польши и Украины. Он находился в розыске с 2006 года, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ "Розыск" польские пограничники задержали на границе с Украиной мужчину, который оказался казахстанцем, находившимся в розыске.

Указывается, что инцидент произошел у КПП "Budomierz". 51-летний мужчина предъявил правоохранителям паспорт гражданина Республики Кыргызстан на другое имя, хотя на самом деле является гражданином Казахстана.

Как рассказал глава ДП Павлодарской области Василий Скляр, мужчину разыскивали за совершение мошенничества, по которому проводилось досудебное расследование по статье 190, часть 3 УК РК.

"От правосудия мужчина скрывался с 2006 года. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан", – добавил Скляр.

Отмечается, что совместное межгосударственное ОПМ "Розыск" проводится для установления местонахождения и задержания уголовных преступников, а также без вести пропавших лиц. Мероприятие продлится до 18 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961302-podozrevaemogo-v-moshennichestve-zaderzhali-na-granitse-ukrainy-i-polshi-spustya-16-let-rozyska/