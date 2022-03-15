Грабитель ударил жителя Рудного монтировкой по голове ради 15 тысяч тенге

Фото: polisia.kz

В Костанайской области грабитель ударил мужчину монтировкой по голове и обокрал его. Подозреваемого удалось задержать в течение нескольких часов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9 марта около 21.00 часов в управление полиции Рудного обратился мужчина. Он рассказал, что по улице Комсомольской неизвестный напал на него и похитил деньги.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший объяснил, что на площадке услышал громкий стук.

Открыв дверь, 51-летний горожанин увидел, что незнакомец стучит в дверь к соседке-пенсионерке и пытается ее сломать ручным инструментом.

Мужчина сделал замечание, тогда злоумышленник и накинулся на него.

Подозреваемый ударил его монтировкой по голове и зашел в квартиру. Там он похитил портмоне, в котором находились 15 тысяч тенге.

После чего грабитель скрылся. Пострадавший описал приметы нападавшего. Уже через несколько часов оперативники задержали 40-летнего подозреваемого.

Ранее судимый житель Рудного успел потратить похищенные деньги. Сейчас по данному факту проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960873-grabitel-udaril-zhitelya-rudnogo-montirovkoy-po-golove-radi-15-tysyach-tenge/