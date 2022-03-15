Мужчину задержали за покушение на убийство сына в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

71-летнего пенсионера задержали в Алматинской области по подозрению в покушении на убийство родного сына, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9 марта в одну из больниц Алматы с ножевыми ранениями доставили 44-летнего жителя села Бесагаш Талгарского района.

Стражи порядка установили, что на потерпевшего напал его пожилой отец, с которым он поссорился. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

Полицейские задержали 71-летнего подозреваемого. Но с учетом его преклонного возраста и других обстоятельств в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пенсионер признал, что несколько раз ударил кухонным ножом своего взрослого сына. Досудебное расследование проводится по ст.ст.24 ч.3, 99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960806-muzhchinu-zaderzhali-za-pokushenie-na-ubiystvo-syna-v-almatinskoy-oblasti/