Три тренера с фальшивыми дипломами работали в спортшколе в Акмолинской области

Иллюстративное фото: Sputnik / Болат Шайхинов

Три тренера спортивной школы подозреваются в использовании фальшивых дипломов об окончании вуза. Нарушения выявили в Целиноградском районе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

12 марта в полицию поступила информация о том, что тренеры одной из спортивных школ при устройстве на работу предоставили подложные дипломы об окончании высшего учебного заведения.

В ходе разбирательства выяснилось, что около двух лет жители Нур-Султана 1980, 1983 и 1995 годов рождения обучают детей, имея фальшивые документы, которые датируются 2003, 2009 и 2018 годами.

В вузе в ответ на запрос полиции сообщили, что все трое не учились в их учреждении.

В настоящее время по всем фактам начаты досудебные производства по ст.385 ч.3 УК РК (Использование заведомо подложного документа).

Дипломы изъяты в качестве вещественных доказательств. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960770-tri-trenera-s-falshivymi-diplomami-rabotali-v-sportshkole-v-akmolinskoy-oblasti/