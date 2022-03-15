Пистолет с боевым патроном изъяли у таксиста в Алматы

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Алматинские полицейские сообщили, что в ходе проверки у 25-летнего таксиста в Алматы был обнаружен и изъят пистолет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента полиции.

"На пересечении улиц Жарокова и Дунаевского нами были замечены двое парней, которые, увидев нашу патрульную автомашину, повели себя подозрительно. В ходе проверки у одного из задержанных в барсетке обнаружили огнестрельное оружие", – сообщили полицейские.

Отмечается, что найденное оружие оказалось спортивно-тренировочным пистолетом марки "Байкал", но переделанным под боевой. В магазине находился один боевой патрон. Номер на оружии был затерт.

По данным ведомства, 25-летний задержанный мужчина утверждает, что пистолет просто нашел, но не знал, что с ним делать.

Сейчас выяснением всех обстоятельств этого случая занимаются следователи УП Бостандыкского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960739-pistolet-s-boevym-patronom-izyali-u-taksista-v-almaty/