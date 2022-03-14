Генпрокуратура: На 19 иностранцев завели дела после январских событий в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании мажилиса начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры заявил о заведении уголовных дел после январских событий в Казахстане в отношении 19 иностранцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящий момент после январских событий в уголовном производстве находится 19 иностранных граждан. 11 – из Узбекистана, 4 – из России, 2 – из Кыргызстана, и по 1 человеку из Китая и Таджикистана.

Деяния этих граждан в массовых беспорядках оцениваются по статье кража – следствие еще ведется, могут быть изменения", – заявил глава службы Генпрокуратуры Серик Шалабаев.

Напомним, что сегодня правозащитник Айжан Умарова заявила, что среди митинговавших в Алматы было много людей, не владеющих казахским и русским языками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960579-genprokuratura-na-19-inostrantsev-zaveli-dela-posle-yanvarskih-sobytiy-v-kazahstane/