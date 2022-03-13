16 кг марихуаны и деньги изъяли у предполагаемого сбытчика в Акмолинской области (фото)

Изъятые наркотики. Фото: ДП Актюбинской области

Пожилого мужчину задержали акмолинские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

В поле зрения сотрудников Управления по противодействию наркопреступности попал 63-летний мужчина, который ранее имел проблемы с законом за сбыт наркотиков.

Сообщается, в ходе проверки стражи порядка выяснили, что подозреваемый арендовал квартиру, в которой устроил своего рода наркомагазин.

В ходе задержания и обыска полицейские обнаружили и изъяли мешок, два полиэтиленовых пакета и 353 газетных свертка с высушенной марихуаной. Общий вес запрещенного вещества составил свыше 16 кг.

Также полицейскими обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тыс. тенге и 1200 долларов США.

В отношении подозреваемого начато досудебное производство. Его поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960432-16-kg-marihuany-i-dengi-izyali-u-predpolagaemogo-sbytchika-v-akmolinskoy-oblasti-foto/