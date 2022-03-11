Казахстанец хотел продать незаконно зарегистрированное авто и попал на 3 млн тенге

Фото: ДП Жамбылской области

Жителя Жамбылской области, желающего продать незаконно зарегистрированную машину, обманули на 3 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С заявлением в полицию обратился 32-летний житель села Акколь Таласского района.

Он сообщил, что некий мужчина в октябре 2021 года пообещал ему помочь продать незаконно зарегистрированную машину Toyota Camry, взял 3 млн тенге и пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний житель Меркенского района. Мужчина дал признательные показания.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960304-kazahstanets-hotel-prodat-nezakonno-zaregistrirovannoe-avto-i-popal-na-3-mln-tenge/