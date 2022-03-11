Семь килограммов "травы" изъяли при задержании в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

В столице полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в наркоторговле. У них была изъята крупная партия гашиша. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Нур-Султана на официальной странице в Instagram.

Сообщается, что в ходе проведения спецоперации сотрудники столичной полиции задержали несколько человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

По данным пресс-службы, при обыске у подозреваемых было изъято 7 килограммов гашиша и 2 единицы газового травматического оружия.

В полиции отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело и на данный момент проводится расследование. Задержанных поместили под стражу.

Всего с начала года на территории столицы было зарегистрировано 116 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято более 53 килограммов различных наркотических средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960295-sem-kilogrammov-travy-izyali-pri-zaderzhanii-v-nur-sultane-video/