Аккумуляторы от солнечных батарей на сумму свыше 500 тысяч тенге похитили в Туркестанской области

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Житель Туркестанской области заявил, что у него были похищены аккумуляторы от солнечных батарей. Сумма ущерба составила более полумиллиона тенге, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Заявление о краже поступило в дежурную часть Байдибекского РОП. По словам местного жителя, неизвестные похитили у него 4 аккумулятора от установки с солнечными батареями, расположенной возле дома в одном из аулов района. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 500 тысяч тенге.

Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре после этого полицейским удалось установить подозреваемого мужчину. Он был задержан по месту жительства, сообщили в МВД. Также, сотрудники полиции отметили, что подозреваемый ранее был судим.

"Как выяснилось, злоумышленник заметил оставленные без присмотра аккумуляторы и, воспользовавшись отсутствием людей поблизости, похитил их. После чего подозреваемый попросил знакомого продать краденные аккумуляторы. Однако, благодаря полицейским, похищенное имущество вернули законному владельцу", – сообщили в МВД.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК "Кража". Сейчас в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, в том числе выясняется, мог ли он быть причастен к аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960045-akkumulyatory-ot-solnechnyh-batarey-na-summu-svyshe-500-tysyach-tenge-pohitili-v-turkestanskoy-oblasti/