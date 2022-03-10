Казахстанцы пытались вывезти за границу почти миллион долларов наличными

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Почти миллион долларов США пытались вывезти казахстанцы наличными за границу в феврале. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов Казахстана, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, физические лица пытались провезти незадекларированные 995 410 долларов США в феврале 2022 года.

"Только за февраль 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", «Ауежай-Актобе», "Қазығұрт", "Ауежай - Шымкент", "Ауежай-Актау" был выявлен 51 факт провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США", - сообщили в Комитете.

За такое нарушение в феврале были составлены 50 административных материалов. Сумма штрафа по этим нарушениям составляет 1 531 500 тенге. В Алматы в феврале было составлено 37 административных материалов за нарушения, а также выявлен один факт с признаком уголовного правонарушения.

"Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн тенге, а точнее – 688 262 долларов США, сумма административного штрафа - 1 133 310 тенге", - сообщили в КГД.

Так, 4 февраля в аэропорту Алматы задержали казахстанца, который планировал вылететь в Стамбул. При себе у него были незадекларированные 97 000 долларов. Материал передан в Департамент экономических расследований по Алматы для дальнейшего расследования.

8 февраля 2022 года также был остановлен гражданин РК, вылетающий в Стамбул с незадекларированными долларами в сумме 26 000.

В Нур-Султане количество аналогичных нарушений меньше - там за февраль составили 9 административных материалов физическим лицам, которые не задекларировали наличные средства на сумму 101 341 421 тенге (219 414 долларов), сумма штрафа по данным нарушениям - 275 670 тенге.

11 февраля 2022 года в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" остановили казахстанца, который планировал вылететь в Анталью, провезя без декларации 32 552 долларов США. Еще одно такое же нарушение совершил вылетающий 22 февраля в Дубай казахстанец с суммой 43 070 долларов.

Нарушают законодательство и жители страны в других городах - в Актобе мужчина планировал выехать в Стамбул с 40 тысячами долларов без декларации, а другой казахстанец - из Актау в Тбилиси, провезя с собой незаконно 27 100 долларов. Еще один казахстанец попался на том, что пытался вывезти 10 334 долларов в Узбекистан, так же не оформив декларацию.

Аналогичное нарушение совершил житель Шымкента, который тоже намеревался вылететь в Стамбул с 10 300 долларами без декларирования средств.

Отметим, что казахстанцы могут ввозить или вывозить без таможенного декларирования денежные средства в размере, не превышающем 10 тысяч долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959983-kazahstantsy-pytalis-vyvezti-za-granitsu-pochti-million-dollarov-nalichnymi/