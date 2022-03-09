Павлодарка переобулась в новые ботинки, оставила старые угги в магазине и ушла

Фото: instagram.com/dp_pavlodar

В Павлодаре девушка зашла в магазин, переобулась в новые ботинки за 30 тысяч тенге, оставила свои старые угги и покинула помещение. Но от ответственности ей уйти не удалось. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

27-летняя павлодарка, видимо, хотела порадовать себя к 8 марта и в преддверии праздника отправилась в магазин.

В полицию обратился директор торговой точки, расположенной по улице Академика Чокина. Он заявил, что с прилавка исчезли женские ботинки стоимостью в 30 тысяч тенге.

Стражи порядка выяснили, что в магазин заходила девушка. Она выбрала понравившуюся обувь, переобулась, свои старенькие угги аккуратно поставила на полку и ушла.

Полицейские задержали находчивую жительницу Павлодара, которая была в этот момент в новых ботинках. Сейчас в отношении нее начато досудебное расследование по статье 187 УК РК (Мелкое хищение).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959913-pavlodarka-pereobulas-v-novye-botinki-ostavila-starye-uggi-v-magazine-i-ushla/