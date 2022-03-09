Покушение на убийство попало на видео в Кызылорде

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

Покушение на убийство попало в объективы камер видеонаблюдения в Кызылорде. Полицейские задержали подозреваемого, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию Кызылорды поступило сообщение о покушении на убийство. Выяснилось, что в одном из мест отдыха между местными жителями произошел конфликт, в результате которого женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". Сейчас он водворен в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 24, части 1 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959847-pokushenie-na-ubiystvo-popalo-na-video-v-kyzylorde/