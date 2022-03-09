Задержаны главный инженер "Костанай-Су" и его заместитель

Фото: tobolinfo.kz

В отношении руководства ГКП "Костанай-Су" начато досудебное расследование. Дело рассматривает ДЭР региона, передает "ТоболИнфо".

По информации департамента экономических расследование по Костанайской области, расследование проводится по ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Другую информацию в интересах следствия в ДЭР не разглашают.

По данным издания, именно по ст.189 УК РК суд санкционировал арест в отношении главного инженера ГКП "Костанай-Су" и его заместителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959793-zaderzhany-glavnyy-inzhener-kostanay-su-i-ego-zamestitel/