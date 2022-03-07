Наркотики на 114 млн тенге изъяли в двух областях Казахстана

Фото: пресс-служба КНБ

Сотрудники КНБ задержали подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков. Всего из незаконного оборота было изъято запрещенных средств на сумму более 114 млн тенге, сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности.

Сообщается, что 23 февраля в Актобе сотрудники КНБ задержали двоих мужчин, которые, предположительно, сбывали психотропные вещества через интернет-ресурсы.

В ходе данной операции было изъято более 1,7 килограмма психотропных веществ, именуемых "мефедроном" и "α-PVP".

Также, 25 февраля были задержаны еще двое предположительных участников наркогруппировки. В пресс-службе КНБ сообщили, что при обыске у задержанных изъяли более 2,8 килограмма синтетических наркотиков.

Фото: пресс-служба КНБ

Кроме того, 2 марта в Восточно-Казахстанской области был задержан еще подозреваемый в транспортировке наркотиков. По версии следствия, он перевозил вещества из Алматы в Усть-Каменогорск. Так, в ходе следственных действий из незаконного оборота было изъято еще 1,2 килограмма психотропных веществ.

Сообщается, что предположительная суммарная стоимость всех изъятых наркотиков может быть более 114 млн тенге.

По всем фактам начаты расследования по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

"Следственными судами города Актобе и города Усть-Каменогорска в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

Фото: пресс-служба КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959661-narkotiki-na-114-mln-tenge-izyali-v-dvuh-oblastyah-kazahstana/