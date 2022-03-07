Найдены таблички, похищенные из парка 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

5 марта стало известно о краже 2 букв и 13 табличек с тумбы Аллеи Героев в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Полицейским удалось задержать подозреваемых, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на алматинский департамент полиции.

По делу о краже табличек из парка было заведено уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК "Кража" и по статье 294 УК РК "Вандализм".

В полиции сообщили, что для раскрытия этого преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города.

"Похитители были установлены сразу же. Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых трое: 1996 и 1997 годов рождения. Они – жители одного из поселков Енбекшиказахского района, Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу", – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

По словам полицейского, задержанные признались, что украли таблички и буквы из латуни для того, чтобы сбыть их в пункт приема металла.

"Оперативным путем мы отследили маршрут сбыта похищенного имущества и установили еще трех фигурантов, причастных к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка – пункт приема металла по улице Бекмаханова, в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с Аллеи Героев готовили на сплав", – рассказал он.

Сообщается, что вещественные доказательства были изъяты, а их общий вес составил 44,5 килограмма латуни.

В отношении скупщиков также было зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 196 УК РК. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

О том, что парк пострадал от рук вандалов, стало известно в прошлую пятницу.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959654-naydeny-tablichki-pohischennye-iz-parka-28-gvardeytsev-panfilovtsev-v-almaty/