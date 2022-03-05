Канал поставки гашиша ликвидировали в Акмолинской области

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области ликвидировали канал поставки гашиша, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Полицейские задержали 24-летнего жителя Буландынского района, который управлял машиной в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердилось заключением медицинского освидетельствования.

В ходе обыска у задержанного в салоне авто изъяли 6 свертков с гашишем.

После оперативники осуществили задержание предполагаемого наркосбытчика, им оказался 60-летний житель Щучинска. В ходе обыска по месту жительства мужчины найдено и изъято более 50 бумажных свертков с наркотическим средством гашиш, общим весом свыше 525 граммов.

Кроме того, был задержан и предполагаемый получатель товара - 48-летний житель Буландынского района. У мужчины изъяли незарегистрированное оружие. Назначена баллистическая экспертиза.

В отношении 24-летнего водителя автомашины начато досудебное расследование за хранение наркотических средств, а также составлен административный протокол за управление автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

60-летний мужчина привлекается за хранение наркотиков в особо крупном размере. Как отметили в полиции, проводятся следственные действия, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о переквалификации действий задержанного на незаконный сбыт наркотических средств.

В отношении третьего фигуранта начато досудебное производство со статье “Незаконное хранение оружия“.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959434-kanal-postavki-gashisha-likvidirovali-v-akmolinskoy-oblasti/