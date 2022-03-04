Дорогостоящий аппарат для проверки ушей выкрали из больницы в Жамбылской области

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Сарысуской центральной районной больнице украли технику на 4 млн 600 тысяч тенге. Об этом в полицию сообщило руководство медицинского учреждения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Руководство больницы сообщило, что 7 января текущего года неизвестный, разбив окно, проник в помещение и тайно похитил телевизор и аппарат для проверки ушей. Сумма ущерба составила более 4 млн 600 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний житель Жанатаса.

Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК (Кража). Санкцией статьи предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959225-dorogostoyaschiy-apparat-dlya-proverki-ushey-vykrali-iz-bolnitsy-v-zhambylskoy-oblasti/