На 25 млн тенге обманули алматинцев, предлагая им жилье по низким ценам

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Жителей Алматы обманывали, предлагая купить недвижимость по низким ценам. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В полиции сообщили, что жителей Алматы обманывали, предлагая им квартиры и земельные участки по цене, ниже рыночной стоимости.

По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 45-летнюю женщину, которая в прошлом не имела судимостей.

Предполагается, что она входила в доверие к потерпевшим и предлагала им купить жилье по выгодной цене. Отмечается, что желающих совершить сделку было достаточно.

"Подозреваемая получала от желающих первоначальный взнос, который составлял от 2 до 7 миллионов, в зависимости от места дислокации "покупки", и исчезала с деньгами покупателя. На данный момент доказано ее участие в 14 аферах", – рассказал начальник Управления Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Сообщается, что общая сумма, которая была получена обманным путем от потерпевших, составляет более 25 млн тенге.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959207-na-25-mln-tenge-obmanuli-almatintsev-predlagaya-im-zhile-po-nizkim-tsenam/