Две крупные нарколаборатории ликвидировали в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В Нур-Султане полицейские ликвидировали две крупные нарколаборатории, в которых производились синтетические наркотики. Об этом сообщает столичный департамент полиции в своем официальном Instagram-аккаунте.

Как рассказали в полиции, первая нарколаборатория была ликвидирована еще 19 февраля в поселке Талапкер.

По версии следствия, ее организовал 24-летний житель столицы в арендованном доме. В лаборатории производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики.

"Молодой человек получал концентрат прекурсоров из-за рубежа и готовил "смертельное зелье" для распространения его на территории столицы.

Как пояснил задержанный, с декабря 2021 года он брал необходимые "уроки" по изготовлению "синтетики" и устройству закладок через социальную сеть.

Задания от администратора сайта получал онлайн. После их выполнения и предоставления отчетов о проделанной работе получал переводы денежных средств в виде биткоинов", - говорится в сообщении полиции.

Оплату за "работу", как объясняют стражи порядка, подозреваемый получал через Blockchain-кошелек, а в дальнейшем - обналичивал средства.

В съемном жилище задержанного были также обнаружены специальные средства защиты для изготовления наркотиков.

25 февраля была ликвидирована еще одна крупная нарколаборатория. Задержан 23-летний астанчанин.

Как рассказал сам мужчина, наркотики для продажи он изготавливал дома сам, а помогала ему сожительница, имеющая медицинское образование. Пара оставляла наркотики в виде "закладок" в разных частях города. В доме возлюбленных также было изъято все необходимое для производство наркотиков оборудование.

"Во всех случаях подозреваемые снимали жилье на окраине города и для оставления закладок арендовали машины. Необходимые компоненты для изготовления наркотических средств подозреваемые получали из-за границы через интернет.

Общий вес изъятых синтетических наркотиков - 25 кг, что примерно соответствует 100 тысячам разовых доз на сумму более 500 миллионов тенге", - рассказали в правоохранительных органах.

Вся подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские задержали еще 7 подозреваемых в хранении наркотиков - у них изъяли около 7 кг гашиша.

"При обыске квартиры обнаружены травматический и пневматический пистолеты. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959195-dve-krupnye-narkolaboratorii-likvidirovali-v-nur-sultane-video/