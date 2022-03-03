Тайник с семью ружьями и патронами нашли в Алматы (видео)

Изъятые патроны. Кадр из видео: Polisia.kz

Во дворе одного из жилых домов в Алатауском районе Алматы был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков отметил, что сотрудниками полиции изъято семь гладкоствольных ружей, 12-го калибра, ножи, свыше 200 патронов, а также оптические прицелы.

"Установлено, что это оружие было похищено из оружейного магазина в ночь на 6 января. В настоящее время оперативно-розыскными мероприятиями устанавливается личность авторов схрона, с дальнейшим привлечением их к ответственности. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959178-taynik-s-semyu-ruzhyami-i-patronami-nashli-v-almaty-video/