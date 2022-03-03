Директора финансовой пирамиды World Business Consulting задержали в Актау

Кадр из видео: АФМ РК

В Актау выявлена финансовая пирамида World Business Consulting. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, компания World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимала взносы доверчивых граждан, обещая получение вознаграждения.

В реальности же у нее отсутствовал стабильный доход, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств привлеченных вкладчиков.

"По подозрению в совершении данного преступления задержана директор компании World Business Consulting Жемис Жугинбаева", - сообщили в АФМ РК.

В ведомстве призвали пострадавших вкладчиков World Business Consulting обратиться в департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам: +7 (7292) 40-36-59 или 8 706 419 76 79.

Напомним, ранее деятельность данной финансовой пирамиды пресекли в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959080-direktora-finansovoy-piramidy-world-business-consulting-zaderzhali-v-aktau/