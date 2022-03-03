Несовершеннолетнюю вовлекали в занятие проституцией в Нур-Султане

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Столичные полицейские провели ОПМ "STOP-трафик", в ходе которого был раскрыт случай вовлечения подростка в занятие проституцией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В полиции указали, что ОПМ направлено на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

За время проведения мероприятия стражи порядка выявили и поставили на учет 31 лицо.

За предоставление помещений для занятия сводничеством к административной ответственности по статье 450 КоАП РК привлекли троих граждан. За приставание в общественных местах 34 нарушителей наказали по статье 449 КоАП РК.

Также правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который, по версии полиции, на протяжении трех месяцев вовлекал несовершеннолетнюю в занятие проституцией.

По данному факту проводится расследование по статье 134, часть 1 УК РК.

Кроме того, полицейские задержали двоих женщин в возрасте 25 и 28 лет, которые, как указали в Департаменте, сводили клиентов с девушками, предоставляющими интимные услуги, за денежное вознаграждение.

Отмечается, что притоны скрывались под видом массажных салонов.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309, часть 1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959055-nesovershennoletnyuyu-vovlekali-v-zanyatie-prostitutsiey-v-nur-sultane/