Закативший жене скандал павлодарец позвонил в полицию и попросил забрать его в участок

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Павлодарец обратился в полицию ближе к часу ночи и признался, что устроил скандал своей жене. При этом попросил забрать его в участок, в чем стражи порядка отказать ему не смогли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Вызов правоохранителям поступил с многоэтажки по улице Ломова, 62 в Павлодаре 27 февраля. Звонивший сообщил, что оставаться дома не хочет, поэтому попросил забрать его в участок. Признался, что устроил скандал жене.

Прибывшие на место полицейские составили административный протокол и желание мужчины выполнили.

Он провел в отделении не так уж много времени, вскоре за ним пришла супруга, которая забрала его домой.

К слову, в тот же день к полицейским обратилась пенсионерка, заявившая на шумного сына. Пожаловалась на то, что ее взрослый ребенок дебоширит, раскидал все по квартире. Успокаивать мужчину тоже пришлось стражам порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958467-zakativshiy-zhene-skandal-pavlodarets-pozvonil-v-politsiyu-i-poprosil-zabrat-ego-v-uchastok/