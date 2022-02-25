Собиравшуюся на хадж в Мекку женщину обманули в Туркестанской области

Мекка. Фото: pixabay.com

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кызылординской области, с которой знакомая взяла деньги за хадж, но обещаний своих не выполнила, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

По словам женщины, знакомая рассказала, что работает в туристической компании, пообещав отвезти ее на хадж в Мекку за 900 тысяч тенге. Однако потерпевшая не дождалась ни поездки, ни возврата денег, поэтому обратилась в правоохранительные органы.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК УК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана жительница Сарыагашского района Туркестанской области.

Выяснилось, что подозреваемая ни в какой туристической компании не работает.

Сейчас в отношении нее проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957991-sobiravshuyusya-na-hadzh-v-mekku-zhenschinu-obmanuli-v-turkestanskoy-oblasti/