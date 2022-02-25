Задержан начальник отдела управления сельского хозяйства Туркестанской области

Нуржигит Нуркасымов. Фото: gov.kz

Санкционирован арест начальника отдела управления сельского хозяйства Туркестанской области Нуржигита Нуркасымова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Специализированного следственного суда Туркестана.

Чиновнику инкриминируют ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Нуржигит Нуркасымов возглавлял отдел поддержки инвестиционных проектов и продвижения экспорта.

По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с другими лицами и на протяжении определенного времени, используя свои должностные полномочия, совершил присвоение и растрату бюджетных средств на общую сумму около 185,5 млн тенге.

22 февраля госслужащий был задержан борцами с коррупцией, а 24 февраля материалы дела направили в следственный суд для избрания меры пресечения.

В суде задержанный не признал своего участия в хищениях, заявив, что вся его деятельность по поддержке инвестпроектов осуществляется посредством официальных электронных сервисов, проходит строгий контроль и учет. Никаких личных контактов или переговоров с представителями заинтересованных сторон он не вел.

Суд выдал санкцию на арест обвиняемого на два месяца, до 24 апреля. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957982-zaderzhan-nachalnik-otdela-upravleniya-selskogo-hozyaystva-turkestanskoy-oblasti/