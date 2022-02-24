Директор обменника обманула партнеров покойного мужа и захотела в тюрьму в Шымкенте

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45-летняя директор обменного пункта взяла у своих клиентов и партнеров в долг 50 млн тенге, но деньги не вернула. В итоге бизнесвумен предстала перед судом и осуждена к длительному сроку заключения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

Установлено, что в 2018 году женщина получила от своего тяжелобольного мужа доверенность на управление обменным пунктом.

Затем супруг скончался, а она стала полноправной владелицей успешного бизнеса. Однако дела у нее стали быстро идти на спад. Чтобы остаться на плаву, предпринимательница начала занимать крупные суммы у друзей и партнеров покойного мужа. При этом обещала им высокую прибыль.

Но из-за девальвации, пандемии и прочих негативных явлений деньги ушли, а вернуть их не получилось.

Обманутые партнеры подали на бизнесвумен заявление в полицию. Против женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В суде она свою вину признала полностью и попросила назначить ей самое суровое наказание. Предпринимательницу приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Также она должна возместить ущерб потерпевшим свыше 50 млн тенге.

Обжаловать приговор осужденная не стала, он уже вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957792-direktor-obmennika-obmanula-partnerov-pokoynogo-muzha-i-zahotela-v-tyurmu-v-shymkente/