Мужчина похитил ящик для пожертвований из магазина в Нур-Султане и попал на видео

Кадр из видео: пресс-служба ДП города Нур-Султан

В столице мужчина похитил ящик для пожертвований из магазина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Столичные полицейские сообщили, что мужчина зашел в мини-маркет по улице Айтматова в дневное время. Заметив в торговом островке с окошком ящик для пожертвований, за которым никто не наблюдал, злоумышленник похитил его.

Этот случай попал на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине.

Как сообщили в полиции, в результате оперативно-розыскных действий удалось найти и задержать подозреваемого в краже. Им оказался 48-летний мужчина, который признался в совершении преступления.

Сейчас проводится досудебное расследование и проверяется возможная причастность подозреваемого к подобным преступлениям в столице.

"Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения и не оставлять рабочее место без присмотра", - предупредили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957693-muzhchina-pohitil-yaschik-dlya-pozhertvovaniy-iz-magazina-v-nur-sultane-i-popal-na-video/