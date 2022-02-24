Осуждена замглавы управления образования Костанайской области

Оглашение приговора. Кадр из видео: Нуржан Смаилов/tobolinfo.kz

Заместителя руководителя управления образования Костанайской области Мендыгуль Альжанову обвинили в хищении премий, выделенных сотрудникам ведомства в честь праздников. Она предстала перед судом по статье "Мошенничество". Сегодня ей вынесли приговор, передает "ТоболИнфо".

По версии гособвинения, чиновница раздала сотрудникам премии в размере двух должностных окладов, после чего попросила некоторых работников вернуть почти по половине оклада, сославшись на то, что деньги им выплатили по ошибке.

Мендыгуль Альжановой вменяли ущерб в размере 769 780 тенге. В суде она предоставила квитанцию, что погасила всю эту сумму. Также замглавы управления образования хотела заключить процессуальное соглашение, но прокуратура ей в этом отказала.

Сегодня суд №2 Костаная огласил приговор госслужащей. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ей было назначено наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от похищенной суммы (около 7,7 млн тенге). Также женщине запрещено занимать должности на государственной службе.

"Срок уплаты штрафа - 3 месяца с момента вступления в силу приговора. Хочу разъяснить, что в случае уклонения от уплаты, штраф заменяется лишением свободы из расчета 1 день за 4 неуплаченных МРП", - отметил судья Сатыбалды Оразбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957691-osuzhdena-zamglavy-upravleniya-obrazovaniya-kostanayskoy-oblasti/