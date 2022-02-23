Таксисты сняли на видео пьяного полицейского и стали его шантажировать в Шымкенте

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Шымкенте осуждены двое парней, которые подрабатывали частным извозом и применили "особый" тариф к одному из клиентов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Абайского районного суда.

Как следует из материалов дела, в октябре прошлого года двое молодых людей, таксовавших на личной автомашине, подвезли пассажира.

Севший к ним в салон мужчина был в форме полицейского, но при этом в нетрезвом состоянии.

Парни тут же сняли его на мобильный телефон и потребовали крупную сумму.

Полицейский пытался откупиться за 10 тысяч тенге, которые были у него с собой, но таксистам нужно было больше.

В случае отказа приятели обещали слить видео в соцсети. Правоохранитель позвонил своим родственникам и попросил о финансовой помощи. Получив перевод, он тут же отправил деньги на счета вымогателей. В общем он заплатил 200 тысяч тенге.

Но на следующее утро пассажир обратился с заявлением в полицию, оба подозреваемых были задержаны.

Председательствующий по делу судья Эльмира Калымбетова признала их вину доказанной. Им назначено по 3,5 года ограничения свободы. Приговор суда первой инстанции еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957537-taksisty-snyali-na-video-pyanogo-politseyskogo-i-stali-ego-shantazhirovat-v-shymkente/