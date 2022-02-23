Золотые кольца похитили прямо с прилавков в Туркестане

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В Туркестане задержали жительницу города, которую подозревают в краже ювелирных изделий, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В полицию города Туркестан обратились две местные жительницы. Женщины рассказали, что занимаются продажей ювелирных изделий и заявили о том, что у них с прилавков были похищены три кольца.

Как объяснили полицейские, у одной из потерпевших были украдены два золотых кольца, а у другой еще одно дорогое кольцо. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч тенге.

Следствием была установлена подозреваемая. Сообщается, что ею оказалась молодая местная жительница. В МВД отметили, что задержать предполагаемую воровку и доставить ее в отдел полиции удалось в течение суток.

По версии полиции, злоумышленница воспользовалась невнимательностью продавщиц и незаметно похитила ювелирные украшения, после чего скрылась.

Сейчас по этому делу проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Сообщается также, что у подозреваемой изъяли похищенные ювелирные изделия и вернули их владелицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957487-zolotye-koltsa-pohitili-pryamo-s-prilavkov-v-turkestane/