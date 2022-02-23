Момент кражи попал на видео в одном из супермаркетов в Нур-Султане

Кадр из видео с камеры наблюдения: Polisia.kz

27-летнего мужчину задержали по подозрению в краже, которая произошла в одном из столичных супермаркетов. Момент преступления попал на видео, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Представители одного их столичных супермаркетов обратились в полицию. По их словам, неизвестный мужчина похитил бритвенные кассеты из магазина.

Покупатель, заметив отсутствие продавца у витрины с мелочами, подошел и путем свободного доступа вытащил сменные кассеты для бритвенных станков. Сумма ущерба составила 40 тыс. тенге.

Действия злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Это помогло стражам порядка установить личность подозреваемого и задержать его. В отношении задержанного проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957480-moment-krazhi-popal-na-video-v-odnom-iz-supermarketov-v-nur-sultane/