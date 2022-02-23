Незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли у жителя Рудного

Найденное оружие. Фото: ДП Костанайской области

Полицейские изъяли у жителя Рудного незаконно хранящееся оружие и более 400 патронов и гильз. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram Департамента полиции Костанайской области.

Сообщается, что факт хранения незарегистрированного оружия в Рудном был выявлен 17 февраля. Подозреваемым оказался 52-летний житель города.

В своем доме мужчина хранил незарегистрированную пневматическую винтовку, два охотничьих ножа, два магазина от пистолета, марка которого пока не установлена, а также более 400 патронов и гильз. Об этом на брифинге в ДП рассказал начальник отдела управления криминальной полиции, подполковник Багдат Айсин.

Сейчас выясняется, откуда житель города мог получить незарегистрированное оружие.

"По данному факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК "Незаконное хранение оружия, боеприпасов". Назначены экспертизы", – говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957454-nezaregistrirovannoe-oruzhie-i-boepripasy-nashli-u-zhitelya-rudnogo/